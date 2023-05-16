В Ленобласти выросло количество сделок купли-продажи с участками

В апреле 2023 года рынок земли под индивидуальное строительство в Ленинградской области вырос на 20% по отношению к марту, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные портала «Пригород». Всего в регионе за месяц заключили 9,4 тыс. договоров купли-продажи участков под ИЖС и в СНТ.

Рост к году при этом составил 22,4%. В марте в Ленобласти было реализовано 7,9 тыс. участков, а в апреле 2022-го — 7,4 тыс.

По мнению экспертов, драйверами роста стала реализация недорогих объектов вторичного рынка, в том числе выставленных на продажу инвесторами, которые скупили землю в период пандемии коронавируса и разочаровались во вложениях.

«С марта 2023 года отмечается увеличение активности на вторичном загородном рынке. Вернулся отложенный спрос — с осени рынок стоял. Но если в 2021 году было больше сделок с участками, то сейчас всё больше покупают дома, но недорогие — до 4,5 млн рублей в садоводствах. При этом в дорогом сегменте — от 15 млн рублей — в ИЖС такого оживления нет»,— рассказал исполнительный директор агентства «Петербургская недвижимость» Сергей Дроздов.

Всего с начала года в Ленобласти заключили договоры купли-продажи на 27,2 тыс. участков.

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