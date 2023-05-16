В Новороссийске руководители кредитного кооператива осуждены за хищение 226 млн рублей

Октябрьский районный суд Новороссийска признал Роксану Алеврос, председателя правления кредитно-потребительского кооператива «Народное достояние», и директора кооператива Екатерину Святову виновными в мошенничестве со средствами вкладчиков на общую сумму 226 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Подсудимым назначено одинаковое наказание – по 4,5 года колонии общего режима.

По данным суда, Роксана Алеврос и Екатерина Святова организовали кооператив «Народное достояние» в 2013 году, заведомо на намереваясь выполнять обязательства перед гражданами. Злоумышленницы обещали вкладчикам прибыль от 13 до 36 % годовых, для работы организации были арендованы благоустроенные офисные помещения в Новороссийске и Анапе, проводилась активная рекламная кампания. Вкладчиков кооператива убеждали, что все вклады якобы застрахованы и обеспечены залогом недвижимого имущества. На самом деле «Народное достояние» действовало по принципу пирамиды – частичные выплаты пайщикам производились за счет средств, поступающих от вновь привлеченных граждан. В 2018 году кооператив прекратил деятельность, более 360 человек потеряли вложенные средства.

В ходе следствия и суда Роксана Алеврос и Екатерина Святова не признали себя виновными. В ходе судебного процесса они находились под подпиской о невыезде, после оглашения приговора подсудимые были взяты под стражу.

Анна Перова, Краснодар