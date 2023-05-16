Очередному инвестпроекту в социальной сфере быть!

На улице весна и за окном уже достаточно тепло. Однако, чтобы с приходом холодов тепло в домах было всегда, уже идет подготовка к следующему отопительному сезону. Поставщики услуг активно проводят промывки и опрессовки систем, ремонт магистралей и оборудования. Однако есть и те, кто на этом не остановился, а пошел дальше, осуществляя модернизацию и даже полную замену оборудования.



Наглядный пример такой работы демонстрирует Донтеплоэнерго Север. Ключевым направлением деятельности компании является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально-значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Миллеровского района. Молодым предприятием, которому на днях исполнилось 2 года, выкуплено16 котельных в г. Миллерово и в Миллеровском районе. Все котельные будут отремонтированы, а старое, аварийное оборудование будет заменено на новое. Для проведения указанных работ понадобилось внешнее финансирование.

Организация обратилась в банк за кредитом, но собственного обеспечения оказалось не достаточно. Как и во множестве подобных случаев, поддержку оказал областной Гарантийный фонд, предоставив свое поручительство. Следует заметить, что в соответствии с поручением Губернатора региона, в рамках антисанкционных мер поддержки бизнеса, стоимость поручительства Фонда снижена до минимального размера 0,5% годовых от суммы поручительства.

В результате компания получила инвестиционный кредит на ремонт котельных и их оснастку современным, экономичным оборудованием. К отопительному сезону планируется ввести в эксплуатацию все котельные, которые смогут отапливать и осуществлять горячее водоснабжение детских садов, школ, ЦРБ, дома культуры и ряда других социальных объектов. Следует особо заметить, что все капитальные вложения не понесут за собой роста тарифов на горячее водоснабжение и отопление.

«Мы понимаем всю социальную ответственность, которая легла на наше предприятие, поэтому делаем все, чтоб жители нашего города и района могли получать качественные коммунальные услуги по адекватной цене. Я давно слышал о господдержке бизнеса, но относился к ней со скепсисом и не думал, что в действительности все окажется легко и просто».

Подробнее об услугах Гарантийного фонда РО на сайте, а также по телефону +7 (863) 280-04-06 или по тел. Горячей линии «Мой бизнес» +7 (804) 333-32-31

НО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"