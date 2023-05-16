Привлекательная вертикаль

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие плюсы есть у высокого жилого пространства и как часто такие варианты встречаются в продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Высокие потолки в квартирах нравятся большинству потенциальных покупателей первичной недвижимости. Более 80% клиентов в сегменте премиальных новостроек отдают предпочтение лотам с такой характеристикой. Но при этом только 8% премиальных столичных жилых комплексов предлагают варианты с расстоянием от пола до потолка более 3 м, тогда как средний показатель по рынку находится в пределах этого значения, выяснили эксперты компании «АЕОН Девелопмент».

Высокое жилое пространство исторически ассоциируется с особым статусом его обитателей, отмечают специалисты. Есть мнение, что квартиры с высокими потолками даже дают своим владельцам ряд преимуществ: они более комфортны психологически, большой объем воздуха и естественного света оказывает положительный эффект на самочувствие и здоровье.

Кроме того, покупателям они дают массу дополнительных возможностей в плане дизайн-проекта, позволяют реализовать уникальные, необычные решения и потому больше соответствуют жилью высоких сегментов.

Также очевидные плюсы таких квартир и апартаментов — визуальный простор, много света и воздуха, возможность зонирования и выделения дополнительного пространства не только по горизонтали, но и по вертикали. Такие решения, отмечают эксперты компании «Метриум», особенно востребованы среди покупателей, которые не готовы мириться с типовыми интерьерами, а хотят реализовать собственное видение дорогого эксклюзивного жилья.

Но все же количество лотов с такими характеристиками на столичном рынке сегодня совсем невелико. По данным брокеров, в городе реализуется сейчас 14 проектов, в которых представлены варианты с высотой от пола до потолка почти 3,5 м. При этом в подавляющем большинстве этих проектов такие предложения — единичные решения и составляют менее 10% от экспозиции.