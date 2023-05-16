Двух жителей Кубани будут судить за убийство охранника завода из-за запрета собирать металлолом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Красноармейского района. Им предъявили обвинение в убийстве охранника, запретившего им собирать металлолом. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

По данным следствия, 1 сентября 2022 года 26- и 29-летний жители Славянского района находились возле кирпичного завода, расположенного в станице Ивановской Красноармейского района. Там они встретили 62-летнего сторожа, который запретил им собирать металлолом возле предприятия. Молодые люди покинули территорию, но вечером, будучи пьяными, вернулись. Они продолжили конфликт со сторожем и ударили его по голове более 15 раз автомобильным домкратом и металлической киркой.

О произошедшем молодые люди самостоятельно сообщили в правоохранительные органы. Врачи госпитализировали пенсионера, однако 2 сентября 2022 года он скончался в лечебном учреждении.

Мужчины обвиняются в убийстве (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они были заключены под стражу. Теперь уголовное дело с утвержденным прокуратурой края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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