Объем государственной поддержки в Краснодарском крае достиг 36 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году объем государственной поддержки на Кубани достиг 36 млрд руб. Сейчас доступно для инвесторов более 120 субсидий, грантов и займов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, за два года Краснодарский край заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 50 соглашений, сумма которых 365 млрд руб.

Благодаря этим соглашениям в Брюховецком районе заканчивается строительство по переработке салатов и овощей. Инвестиции в его строительство составили 1 млрд руб.

Губернатор рассказал журналистам о значимых для региона инвестиционных проектах. Традиционно привлекательными для инвесторов остаются проекты в санаторно-курортной, транспортно-логистической и агропромышленной сферах.

Олег Исаев

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