Фермеры ЮФО в 2023 году стали чаще замораживать инвестпроекты

Фермерские хозяйства в ЮФО за четыре месяца 2023 года стали в три раза чаще замораживать реализацию инвестиционных проектов, чем за весь 2022 год, сообщили в компании «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Аналитики компании изучили изменения инвестиционного климата в России в 2023 году. По их подсчетам, по состоянию на конец апреля агропредприятия приостановили инвестпроекты на общую сумму 63,3 млрд руб. Реализацию большей части (75%) из них фермерские хозяйства отложили на вторую половину этого года, а 25% юрлиц — до II-III квартала 2024 года. Многие проекты в России остановлены на стадиях предпроектных проработок (60% от всех проектов) и проектирования (26,7% от всех проектов).

Как сообщают аналитики компании, среди регионов больше всего заморозили реализацию инвестиционных проектов в сфере АПК в Центральном (40% от всех объектов), Приволжском (26,6% от всех объектов) и Южном федеральных округах (13,3%).

Чаще всего с начала этого года фермерские хозяйства приостанавливали строительство животноводческих комплексов (40% от всех проектов), зерновых терминалов (33,3%), теплиц (6,7%), птицеводческих (6,7%) и свиноводческих комплексов (6,7%).

«Прошлый год не только нарушил планы фермерских хозяйств, но и заставил пересмотреть подход к оценке инвестиционных проектов. Всего два года назад при их запуске аграрный бизнес акцентировал внимание на доходности, сроках окупаемости и сумме инвестиций. Теперь на первое место вышли оценка рисков и работа над сокращением издержек с помощью электронных торговых площадок»,— отметили в «ТендерПро».

Среди причин эксперты компании называли нехватку у аграриев собственных средств, сложности с поставками техники, оборудования и комплектующих, без которых запустить проект нереально.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram