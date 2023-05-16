Власти Перми проведут реновацию парка им. Свердлова

Администрация города намерена обновить центральный парк культуры и отдыха им. Свердлова в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своем телеграм-канале после состоявшегося сегодня рабочего выезда в район. В частности, рассматривается идея создать на этой площадке парк Героев труда. «Первая задача — разработать концепцию парка, затем приступить к проектированию»,— написал господин Дёмкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

Ранее парк им. Свердлова находился на балансе ПАО «Мотовилихинские заводы». Сейчас на территории парка размещены Мемориал Воину-освободителю и Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в парке есть аллея трудовых династий и мемориальный камень «Сынам Мотовилихи». В апреле парк был передан на содержание администрации города, а мемориал — городскому центру охраны памятников. После этого на его территории был зажжен Вечный огонь.