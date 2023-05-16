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Нижегородца задержали за кражу смартфонов на 3,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в краже смартфонов и гаджетов из магазина на 3,45 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Похищенное злоумышленник спрятал у себя дома, чтобы потом продать в Москве, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, грабитель попал в закрытый магазин, разбив молотком окно. «Злоумышленник основательно готовился, изучал расположение наружных камер видеонаблюдения и планировал пути своего отхода», — сообщили в ГУ МВД.

Задержанный вину признал, его заключили под стражу. Теперь грабителю грозит до десяти лет лишения свободы.

Анастасия Еремина

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