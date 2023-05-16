Энергетики направили более 5 млн рублей на ремонт важной для нефтяников подстанции в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Сатарино» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центр питания обеспечивает электричеством нефтеперекачивающую станцию «Сатарино», принадлежащую компании «Транснефть – Сибирь» и входящую в состав магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин. На повышение надежности электроснабжения потребителей энергетики направили более 5 млн рублей.



Технические мероприятия проведены на трансформаторе мощностью 25 МВА. Специалисты отремонтировали ключевые узлы силового оборудования и заменили привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой. Для демонтажа съемного металлического бака массой около 10 тонн «Россети Тюмень» пришлось задействовать кран-манипулятор грузоподъемностью 32 тонны. Из-за влажности атмосферного воздуха, которая негативно влияет на диэлектрические свойства изоляции, ремонт активной части трансформатора прошел в условиях ограниченного времени – всего за 6 часов.

Ремонт энергообъекта состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин, через который углеводороды с месторождений Западной Сибири транспортируют на нефтеперерабатывающие заводы европейской части России.