Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Энергетики направили более 5 млн рублей на ремонт важной для нефтяников подстанции в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Сатарино» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центр питания обеспечивает электричеством нефтеперекачивающую станцию «Сатарино», принадлежащую компании «Транснефть – Сибирь» и входящую в состав магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин. На повышение надежности электроснабжения потребителей энергетики направили более 5 млн рублей.

Технические мероприятия проведены на трансформаторе мощностью 25 МВА. Специалисты отремонтировали ключевые узлы силового оборудования и заменили привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой. Для демонтажа съемного металлического бака массой около 10 тонн «Россети Тюмень» пришлось задействовать кран-манипулятор грузоподъемностью 32 тонны. Из-за влажности атмосферного воздуха, которая негативно влияет на диэлектрические свойства изоляции, ремонт активной части трансформатора прошел в условиях ограниченного времени – всего за 6 часов.

Ремонт энергообъекта состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин, через который углеводороды с месторождений Западной Сибири транспортируют на нефтеперерабатывающие заводы европейской части России.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...