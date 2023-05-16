Эксперты: закон о строительстве туробъектов на виноградниках увеличит турпоток на Кубань

В Госдуму планируют внести законопроект, регулирующий сферу винного туризма. В частности, проект закона разрешает строительство туристических объектов на виноградопригодных землях. Об этом ранее сообщал «Ъ-Кубань» со ссылкой на члена комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексея Кондратенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Генеральный директор «Шато де Талю» Елена Куркова уверена, что данная инициатива поможет развитию винного туризма. «Опираясь на международный опыт, можно заметить, что наличие гостиничного комплекса на территории винодельни — это эффективная и правильная стратегия. Мы как виноделы весьма ограничены законодательством в рекламе. А отель — один из немногих способов погрузить гостя в винную культуру сполна. Уезжая от нас, человек становится стопроцентным амбассадором российского виноделия. А это улучшает продажи и экономику в целом. После принятия закона мы планируем расширить свою инфраструктуру. Уверены, это увеличит спрос на энотуризм и станет отличным замещением поездок за границу»,— рассказала госпожа Куркова «Ъ-Кубань».

«Сегодня набирает популярность эногастрономический туризм. Люди посещают виноградники, винодельни, пробуют местную продукцию. Соответственно, расположение гостиниц в непосредственной близости с виноградными насаждениями скажется на притоке туристов»,— уверен и заместитель директора по общим вопросам ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» Дмитрий Руссо.

Как отметил в беседе с «Ъ-Кубань» доцент кафедры виноградарства КубГАУ Дмитрий Казаков, при тех субсидиях, которые сегодня выделяются на закладку новых виноградников, заниматься этим выгодно. За последние годы было много сделано для появления качественной винодельческой продукции отечественного производства. Пусть при этом и использовали иностранные технологии.

По мнению эксперта, если разрешат строительство гостиниц на виноградопригодных землях, вряд ли эти земли застроят посторонними объектами. На землях сельхозназначения можно и сейчас строить объекты для переработки сельхозпродукции. Проблема не в этом, а в том, что в стране отсутствует качественный посадочный материал.

Андрей Пугачев