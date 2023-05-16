Планировавшего взрыв в Ставрополе мужчину приговорили к 12 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставрополя Рамина Нурмагомедова, обвиняемого в участии в запрещенной международной террористической организации «Исламское государство», к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, Нурмагомедов 12 октября 2021 года записал на диктофон и отправил по интернету присягу на верность руководителю запрещенной международной террористической организации «Исламское государство». Также, по версии следствия, мужчина планировал совершить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры в Ставрополе. Он успел приобрести компоненты для изготовления взрывного устройства, однако 13 октября 2021 года был задержан оперативниками и не успел довести преступление до конца.

В суде мужчина признал вину. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, и штраф 210 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Кристина Федичкина