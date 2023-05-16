В Екатеринбурге отреставрируют здание бывшего кинотеатра «Колизей» за 178 млн рублей

В Екатеринбурге до 2025 года отреставрируют здание первого городского театра, в котором ранее располагался кинотеатр «Колизей». За три года на работы потратят 177,9 млн руб., следует из изменений в постановление об объектах культурного наследия, подлежащих реконструкции. Документ, подписанный мэром Алексеем Орловым, опубликован на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Колизей"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ "Колизей"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее на реконструкцию здания планировалось выделить всего 9,8 млн руб. В новой редакции постановления указано, что в 2023 году на работы направят 6,3 млн руб., в 2024-м — 100 млн руб., а в 2025-м — 70 млн руб.

Здание первого городского театра расположено на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта. Оно было построено в 1847 году, а с 1912 года в нем велись кинопоказы. Его площадь — 2,2 тыс. кв. м. В 2020 году в здание переехал екатеринбургский театр «Провинциальные танцы».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте