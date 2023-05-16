Вот моя деревня, вот мой дом родной: южане стали активнее в сети

В пригородных зонах Краснодарского края в начале мая мобильный трафик вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций

Фото: Пресс-служба Мегафон

В этом году майские праздники в сумме продлились 7 дней. По оценкам экспертов, 35% россиян отправилась за город, чтобы убрать и подготовить огород к летнему сезону, пожарить шашлыки и просто отдохнуть от суеты города.

Вместе с тем у жителей все чаще возникает главный вопрос — когда лучше отправиться на дачу, чтобы избежать пробок? Этой весной выбор краснодарцев пал на самое начало праздничных выходных — больше трети горожан остановились на данном варианте, не смотря всего на 3 праздничных дня. Голосовые звонки в дачных локациях увеличились в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом.

Чаще дачный отдых абоненты крупных городов края выбирают в Кореновске, Тимашевске, Темрюке, Варениковской, Динской, Раевской. Пользователи, побывавшие здесь, сгенерировали интернет-трафика более чем на 4,5 млн Гб, что сравнимо с беспрерывным просмотром нового комедийного отечественного сериала «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» в онлайнкинотеатре START в течении 87 лет.

«Доступ к скоростному мобильному интернету имеет действительно важное значение как для сельчан, так и для тех, кто предпочитает проводить теплое время года на дачах, часто работая удаленно. Уже зимой мы начинаем усиливать телекоминфраструктуру в городах, на садовоогородных участках и вдоль автотрасс. Только в 1 квартале 2023 года инженеры компании модернизировали сеть в Краснодаре, Анапе, Сочи. Средняя скорость интернета более 30 Мбит/с, что позволяет быстро загружать карты, отвечать на звонки и пользоваться мессенджерами на высоких скоростях», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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