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обновлено 14:24

Житель поселка Балезино во время пробежки спас семью в загоревшемся хозяйстве

15 мая в поселке Балезино в Удмуртии произошел пожар в бане, которая находится под общим навесом с надворными постройками в личном хозяйстве. Заметил возгорание около 6:00 местный житель, который отправился на утреннюю пробежку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Мужчина незамедлительно забежал в дом и разбудил семью.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Огонь уничтожил внутреннюю отделку бани, повредил кровлю и стены навеса. Общая площадь пожара составила 29 кв. м. О пострадавших не сообщается.

Предварительной причиной происшествия называют несоответствие размеров разделки перекрытия от дымовой трубы.

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