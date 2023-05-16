Участок с ресурсами лития выставлен на торги в Кузбассе за 289 млн рублей

Участок Рудное поле Мраморное с ресурсами литиевых руд выставлен на торги в Кузбассе за 288,71 млн руб. стартового платежа. Как следует из аукционной документации на официальном сайте торгов, электронный аукцион по участку назначен на 30 июня, заявки на него принимаются с 16 мая по 6 июня. Торги проводит департамент по недропользванию по СФО.

Участок расположен в долине реки Ташелга (правый приток Мрас-Су) в горно-таежной местности в Новокузнецком муниципальном округе на юге Кемеровской области. Населенных пунктов поблизости нет, северо-западнее участка на расстоянии 25-30 км расположены город Междуреченск, поселки Майзас, Камешек, Карай и Усинский.

Прогнозные ресурсы окиси лития на участке Рудное поле Мраморное оцениваются в 67 тыс. т по категории P2 — при среднем содержании Li2O 0,85% объем руды оценивается в 7,88 млн т и 10 тыс. т по категории P3. Коме того, в границах участка есть 11,2 млн тонн балансовых запасов железной руды.

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Игорь Лавренков, Кемерово