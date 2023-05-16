Раскрыты зарплаты ректоров пермских вузов

Средняя заработная плата экс-ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрия Красильникова составляла 316 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает Ura.ru по итогам анализа опубликованных данных о доходах сотрудников вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно отчетности Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, его ректор Константин Егоров зарабатывал ежемесячно в среднем около 300 тыс. руб. Руководитель Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская получала в среднем чуть больше 245 тыс. руб.