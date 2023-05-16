Турпоток на Алтае в 2023 году увеличится до 1,2 млн человек

В 2023 году власти Алтайского края ожидают рост турпотока на 5-7%. «Динамика, подтвержденная официальными данными, дает нам возможность прогнозировать увеличение турпотока. В абсолютных цифрах это 1,2 млн человек»,– сообщил сегодня журналистам глава краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Он также сказал, что отмена кешбэка, программа которого вводилась как антикризисная мера, не повлияет на турпоток в регионе. «Продление этой программы не предусмотрено, учитывая что отрасль в регионе и в стране второй год демонстрирует положительную динамику. Спрос по стране превышает предложение»,– сказал глава управления.

По итогам летнего сезона 2022 года рост турпотока в туристических регионах Сибири составил 10–25%. Причинами увеличения турпотока участники рынка и власти назвали хорошо организованную ими работу по продвижению регионов и программу туристического кешбэка.

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Оксана Павлова