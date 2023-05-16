В Свердловской области создали управление полиции по борьбе с киберпреступлениями

ГУ МВД по Свердловской области создало управление по борьбе с киберпреступлениями, сообщил глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых. Официальное название структуры — Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК). Руководителем управления назначен полковник полиции Евгений Полупанов.

Сотрудники структуры займутся раскрытием преступление, которые совершаются в интернете. Ранее этим направлением работы занимался отдел «К», личный состав которого вошел в УБК. Так, Евгений Полупанов возглавлял отдел с 2011 года.

Полковник Горелых отметил, что за четыре месяца 2023 года каждое восьмое преступление в Свердловской области было связано с мошенничеством при помощи IT-технологий. За это время уральцы потеряли более 670 млн руб.

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