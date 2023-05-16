В Новороссийске осудили руководителей кооператива «Народное достояние» за хищение 226 млн рублей вкладчиков

Октябрьский районный суд города Новороссийска приговорил к 4,5 года колонии общего режима Роксану Алеврос и Екатерину Святовую за преступления, предусмотренные по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По материалам суда, в 2013 году подсудимые, будучи председателями правления и директорами кредитно-потребительского кооператива «Народное достояние», организовали деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования денежными средствами, полученными от граждан в результате заключения с ними договоров передачи личных сбережений. Женщины обещали гражданам от 13 до 36% годовых от суммы ими внесенных в кооператив денег. В Анапе и Новороссийске были открыты офисы, развернута рекламная кампания. Вкладчиков убеждали, что вклады застрахованы и обеспечены залогом недвижимости. Частичные выплаты пайщикам под видом процентов производились за счет средств, поступающих от вновь привлеченных граждан.

Всего от действий КПК «Народное достояние» пострадали более 360 человек, общий ущерб составил более 226 млн руб. В 2018 году офисы кооператива были закрыты, денежные средства гражданам не возвращены. Вину в судебном заседании обвиняемые не признали.

Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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