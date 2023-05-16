Медицинское учреждение в Удмуртии выплатит более 1 млн рублей компенсации выпрыгнувшей из окна пациентке

В столице Удмуртии медицинское учреждение выплатит более 1 млн руб. компенсации морального вреда и расходы на лечение пациентке, выпрыгнувшей из окна учреждения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, сообщение об инциденте поступило от родственников потерпевшей.

В частности, пациентка, инвалид первой группы, находилась на лечении в одном из медицинских учреждений Удмуртии. Женщина, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны медицинского персонала, выпрыгнула из окна кабинета на третьем этаже здания. В результате она получила травмы, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

Медицинского работника данного учреждения признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Суд взыскал с медицинского учреждения в пользу пациентки расходы на лечение и моральную компенсацию.