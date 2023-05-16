Средний размер предлагаемой зарплаты в Башкирии составил около 40 тыс. рублей

В апреле текущего года средняя предлагаемая зарплата в Башкирии составила 39,52 тыс. руб., это на 10,18 тыс. руб. меньше, чем в марте, сообщает пресс-служба hh.ru Урал.

Самые высокие зарплаты в Башкирии предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем 89,47 тыс. руб., специалистам по добыче сырья (85,92 тыс. руб.) и строителям (82,23 тыс. руб.). Наиболее низкие зарплаты — специалистам розничной торговли (32,51 тыс. руб.), финансов, бухгалтерии (32,37 тыс. руб.) и безопасности (31,53 тыс. руб.).

В целом по ПФО средняя предлагаемая зарплата составляет 48 тыс. руб., по России — 57,8 тыс. руб.

Майя Иванова

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