Разработка дизайн-кода Уфы обойдется в 9,5 млн рублей

Главархитектура Уфы по итогам конкурса заключила контракт на разработку дизайн-кода Уфы с ООО «Точка» из Ленинградской области, сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой контракта 19,3 млн руб. в два раза дешевле, за 9,5 млн руб. Его профинансирует бюджет города.

В конкурсе участвовали еще четыре компании, которые готовы были исполнить контракт по цене от 11,5 млн до 19,3 млн руб.

Подрядчик должен, в частности, до 24 ноября проанализировать уличные рекламные конструкции, провести соцопрос об отношении уже к существующей городской среде, написать рекомендации по организации улично-дорожной сети, озеленению города, его освещению.

Дизайн-код может быть внедрен первоначально в историческом центре: на улице Октябрьской революции от Ленина до монумента Дружбы, на улице Ленина от Валиди до бульвара Ибрагимова и на Советской улице. На этих участках исполнитель должен разработать классификацию фасадов зданий с учетом назначения, этажности, года постройки, культурной ценности. На каждый элемент классификации необходимо разработать решения по архитектурно-художественной концепции внешнего облика. В последующем этот опыт должен быть масштабирован на весь город.

Подобный контракт Главархитектура Уфы в октябре прошлого года уже заключала с санкт-петербургским ООО «Ленгипрогор» – за 8 млн руб. Тогда договор был расторгнут по соглашению сторон.

ООО «Точка», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2020 года. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Владельцем является Марина Миронова. В 2022 году выручка компании составила 30,13 млн руб., чистая прибыль — 8,48 млн руб. В текущем году компания заключила пять госконтрактов на общую сумму 10,29 млн руб.

Майя Иванова

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