В Краснодаре будут судить трех жителей Ставрополья за похищение экс-супруги одного из них

Прокуратура Карасунского округа Краснодара направила в Советский районный суд города уголовное дело в отношении трех жителей Ставропольского края. Они подозреваются в похищении бывшей супруги одного из них, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

По версии следствия, 27-летний мужчина и 25-летняя девушка были в браке и жили в Ставропольском крае с 2019 по 2021 год. После расторжения брака девушка переехала в Краснодар, но ее экс-супруг настаивал на совместном проживании и угрожал применением насилия.

19 августа 2022 года он решил похитить свою бывшую жену и привезти ее обратно на Ставрополье. Вечером 19 августа вместе со своими 20- и 23-летним знакомыми мужчина приехал в столицу Кубани к дому 10 на улице Снесарева, где жила девушка. Они дождались, когда она выйдет на улицу, схватили ее, усадили в машину и удерживали. Чтобы девушка не оказывала сопротивление, бывший супруг множество раз ударил ее руками по голове, туловищу и конечностям, причинив кровоподтеки, ссадины и перелом носа. Мужчины направились в сторону Кореновска, но на 41-м км автодороги Краснодар — Кропоткин их задержали сотрудники ДПС.

Мужчины обвиняются по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья). Сейчас они заключены под стражу. Теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram