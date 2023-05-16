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Коммерсантъ FM
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Федеральным госорганам исполнительной власти в новых регионах России выделят 22,4 млрд рублей на три года

На функционирование федеральных органов исполнительной власти в новых российских регионах — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях — в 2024–2026 годах направят 22,4 млрд руб., сообщил Минфин. В том числе от ФНС — 8,2 млрд руб., от Казначейства России — 3,1 млрд руб., от Росреестра — 2,2 млрд руб.

В Минфине уточнили, что объем бюджетных ассигнований, направленных в предстоящие три года на обеспечение работы «иных федеральных госорганов», создаваемых в четырех новых российских регионах, запланирован в размере до 70,5 млрд руб. Средства будут распределены между федеральными госорганами до завершения бюджетного процесса и после принятия соответствующих решений правительством и президентом России.

Ранее сегодня, 16 мая, РБК со ссылкой на проектировки министерства писал, что бюджетное финансирование работы федеральных органов власти в четырех новых российских регионах в 2024–2026 годах составит 1,88 трлн руб. В частности, на работу федеральных органов исполнительной власти, согласно данным РБК, планировалось направить 569,9 млрд руб.

Милена Костерева

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