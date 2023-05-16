Курултай Башкирии предлагает перенести сроки уплаты имущественных налогов

Курултай Башкирии планирует внести в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс РФ, которым предлагается сдвинуть сроки уплаты земельного налога на имущество физических лиц с 1 декабря на 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе башкирского парламента.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, это положительно скажется на финансовой устойчивости сельских территорий, так как поступления имущественных налогов физлиц составляют значительную долю собственных доходов сельских поселений. По данным Совета муниципальных образований республики, это около 40% всех доходов. Господин Толкачев пояснил, что поздний срок уплаты этих налогов «лишает сельские бюджеты необходимого объема средств для планомерного финансирования расходных обязательств».

По мнению спикера Курултая, принятие закона положительно скажется на сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов страны.

Решение о внесении законопроекта в Госдуму планируется принять на ближайшем пленарном заседании парламента региона в конце мая.

Майя Иванова

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