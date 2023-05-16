Wells Fargo заплатит $1 млрд для урегулирования иска от акционеров

Американский банк Wells Fargo согласился выплатить $1 млрд в рамках урегулирования коллективного иска акционеров, обвиняющих его в том, что он вводит их в заблуждение относительно реальных успехов в исправлении многочисленных нарушений, выявленных регуляторами еще в 2016 году, и тем самым наносит ущерб и акционерам, и миллионам клиентов. Об урегулировании сообщила The Wall Street Journal.

Это соглашение — еще один этап в долгой череде урегулирований и штрафов, связанных с громким скандалом, который разразился в 2016 году. Тогда Бюро по защите потребителей на финансовом рынке обнаружило «широко распространенную незаконную практику» Wells Fargo: сотрудники банка открывали счета без согласия клиентов, а также навязывали им услуги, в которых те не нуждались. Это делалось для выполнения планов продаж и получения бонусов. По итогам расследования Wells Fargo уволил более 5 тыс. сотрудников, вовлеченных в эти схемы, а также отправил в отставку гендиректора Джона Стампфа. После этого на банк посыпались иски от регуляторов, клиентов, акционеров и даже от уволенных сотрудников.

Последний иск, поданный акционерами, касается 2018–2020 годов, в течение которых Wells Fargo должен был устранить все проблемы, выявленные регуляторами. И банк регулярно отчитывался перед акционерами об успешном решении этих проблем, однако, как утверждают истцы, на самом деле банк лишь «создавал ложное впечатление», а реального прогресса не добился. Более того, за два года, по март 2020-го, указывают они, рыночная стоимость банка упала более чем на $54 млрд. С начала нынешнего года акции банка потеряли более 7% стоимости. Соглашение об урегулировании иска акционеров подано для рассмотрения в федеральный суд Манхэттена.

Алена Миклашевская