Главный тренер казанского клуба «Динамо-Ак Барс» ушел с поста после 13 лет работы

Наставник казанского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте команды.
Отмечается, что специалист ушел в связи с истечением срока контракта. При этом он возглавлял клуб с 2009 года.
В минувшем сезоне казанская команда сенсационно вылетела в четвертьфинале Женской суперлиги, оставшись без медалей.
Всего клуб вместе с господином Гилязутдиновым завоевал шесть золотых медалей в чемпионате России, выиграл семь Кубков страны, два Суперкубка, а также Лигу чемпионов в 2014 году.
Кто будет вместо Ришата Гилязутдинова работать главным тренером в команде, не уточняется.