Заказчику «Первого Пермского микрорайона» отказано в отсрочке исполнения приговора

Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел заявление бывшего гендиректора ООО «Регион» (заказчик строительства ЖК «Первый Пермский микрорайон») Ирины Лобановой об отсрочке исполнения приговора — в части взыскания в пользу потерпевших материального ущерба в размере 32,8 млн руб. Об этом сообщает «РБК-Пермь». На данный момент осужденная выплатила потерпевшим 75 тыс. руб. (0,2% от общей суммы). Сейчас госпожа Лобанова отбывает наказание в ИК-28 в Березниках. В судебном заседании она пояснила, что в колонии не трудоустроена, иного источника дохода и имущества не имеет. Однако суд счел, что эти доводы не могут служить основанием для отсрочки исполнения приговора в части гражданского иска, и отказал госпоже Лобановой в удовлетворении ее заявления.

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Ирина Лобанова была взята под стражу 28 мая 2020 года. Мотовилихинский райсуд усмотрел криминал в ее деятельности как гендиректора ООО «Регион» и члена совета директоров ООО «КамСтройИнвест» — застройщика «Первого Пермского микрорайона». Обещанные к сдаче в 2015 году 12 трехэтажных домов на 515 квартир экономкласса в селе Лобаново так и не построены. Потерпевшими были признаны 280 дольщиков и ООО «Коммерческий банк “БФГ-кредит”».

Действия госпожи Лобановой были квалифицированы как злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия с ущербом 512,9 млн руб. (ч. 2 ст. 201 УК РФ), мошенничество на 15,4 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрата с использованием служебного положения 34,9 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По совокупности преступлений ей назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в строительстве сроком на два года. С Ирины Лобановой солидарно с ее мужем, бывшим гендиректором ООО «КамСтройИнвест» Алексеем Лобановым, в отношении которого уголовное дело было возбуждено раньше, решено взыскать более 32,8 млн руб. Господин Лобанов уже отбыл наказание в колонии и сейчас проживает в Перми под административным надзором полиции.

В настоящий момент в Свердловском районном суде рассматривается также иск Фонда развития территорий (защищает права обманутых дольщиков) о взыскании с Ирины и Алексея Лобановых причиненных дольщикам убытков в размере 646,2 млн руб. Очередное заседание назначено на 7 июня.