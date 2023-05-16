Производство безалкогольных напитков в Новосибирской области за год выросло в полтора раза

Предприятия Новосибирской области в первом квартале 2023 года произвели 101,3 млн литров безалкогольных напитков без учета минеральной и питьевой воды. Это на 54,7% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Новосибирскстат.

По этому показателю Новосибирская область занимает четвертое место в России (5,4% от общероссийского объема производства) и первое – в Сибирском федеральном округе (49,3%).

Больше всего в январе – марте 2023 года в Новосибирской области произвели напитков с соком, а также морсовых, на растительном сырье и на ароматизаторах. На каждого жителя региона в среднем приходится 36,2 литра выпущенных за квартал безалкогольных напитков.

Осенью 2022 года новосибирский завод «Аквалайф» (входит в группу компаний «Черноголовка») сообщил о вводе в эксплуатацию нового производственного цеха и линии розлива безалкогольных напитков, чтобы увеличить выпуск лимонадов, бутилированной воды и другой продукции на 30%. Эксперты связывали наращивание объемов местного производства с уходом из России крупных производителей напитков — Coca-Cola и PepsiCo.

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Дарья Решетникова