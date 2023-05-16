Суд частично изменил приговор Дарье Сорокиной, насмерть сбившей мать с ребенком в Уфе

Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляционное представление прокурора, изменил приговор осужденной за смертельное ДТП Дарьи Сорокиной, исключив указание на отягчающее обстоятельство. В остальной части приговор оставлен без изменения, сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

ДТП произошло в июле прошлого года. Автомобиль марки Nissan Juke под управлением Дарьи Сорокиной сбил на перекрестке улиц Авроры и Перовской женщину с ребенком, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Сорокина позже пояснила, что отвлеклась в момент ДТП, поскольку хотела покормить своего трехмесячного сына. В ее отношении было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

В октябре дело было прекращено в Кировском райсуде Уфы из-за примирения сторон, а в декабре решением Верховного суда Башкирии, удовлетворившего апелляционное представление прокуратуры Кировского района, дело вернули в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. В марте Дарью Сорокину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. В связи с воспитанием подсудимой годовалого ребенка, исполнения приговора отсрочено до достижения сыном осужденной 14-летнего возраста.

Венера Хисамова

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