Начался прием заявок на участие в «Мисс Екатеринбург»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург – 2023». Об этом сообщила пресс-служба организатора форума — Гильдии строителей Урала. Заявки принимаются до 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Поучаствовать в конкурсе могут оставить женщины в возрасте от 18 до 25 лет, ростом — от 170 см, и не имеющие татуировок. Также не будут допущены девушки, имеющие опыт съемок топлес или в нижнем белье.

Кастинг после отбора анкет пройдет в начале июля. Девушкам, прошедшим отбор, предстоит полтора месяца занятий сценическим мастерством, речью, дефиле, участие в культурных и благотворительных акциях, фотосъемках, а также подготовка к финальному шоу.

Финал «Мисс Екатеринбург» пройдет 17 августа в Историческом сквере города. Ведущим станет «звездный гость».Победительница конкурса на протяжении года будет официальным лицом Екатеринбурга, представляя город на мероприятиях в сфере культуры и искусства.

Напомним, в прошлом году мисс Екатеринбург стала 20-летняя Татьяна Кузьмина. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов.

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