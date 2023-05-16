В Башкирии построят молочную ферму за 1,1 млрд рублей

Группа компаний «Урожай» планирует вложить 1,1 млрд руб. в создание молочной фермы в Стерлитамакском районе Башкирии. Проект получил статус приоритетного по итогам рассмотрения на «Инвестиционном часе» у главы Башкирии.

Учредитель ГК «Урожай» Радик Рафиков сообщил, что ферма рассчитана на 2,8 тыс. коров, на предприятии будет создано 30 рабочих мест. Земельный участок для строительства комплекса инвестор уже подобрал.

После получения статуса приоритетного инвестпроекта компания получит право на налоговые льготы, муниципалитет поможет ей оформить права на земельный участок.

ГК «Урожай» также строит индустриальную молочную ферму в Аургазинском районе. Инвестиции в этот проект составят 4,6 млрд руб.

Сельскохозяйственное предприятие «Урожай» зарегистрировано в Аургазинском районе в 2016 году. Его учредителями выступают Гульнара и Римма Рафиковы. В группу компаний также входят «Молочные фермы «Урожай», учрежденные СП «Урожай» и Гульнарой Рафиковой. За 2022 год прибыль СП «Урожай» составила 938,4 млн руб. при выручке 3,6 млрд руб.

Наталья Балыкова

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