Стоимость жилья на вторичном рынке Ижевска выросла на 2,1% за апрель

В столице Удмуртии стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла до 77,3 тыс. руб., увеличившись за апрель на 3,3%. Как сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир», средняя стоимость такой недвижимости составила 3,86 млн руб., рост за месяц — 2,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Цены на вторичную недвижимость в городах России увеличиваются, при этом сделок в апреле стало больше, чем зимой. Среди 70 исследованных городов в 60 цена квадратного метра квартир выросла, в девяти — упала. В одном городе стоимость осталась без изменений.