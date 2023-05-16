«Дочка» АФК «Система» построит по концессии образовательный кампус в Башкирии

ООО «Системные концессии» (входит в АФК «Система») намерено построить в Башкирии центр среднего профессионального образования — студенческий кампус площадью 80 тыс. кв. м. Проект планируется реализовать на основе государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба главы республики Радия Хабирова. Предварительный объем вложений оценивается в 16 млрд руб., часть средств планируют привлечь из федерального и республиканского бюджетов.

Еще один проект «Системных концессий» — создание сети технопарков на принципах ГЧП для малого и среднего бизнеса. Инвестор рассматривает пять потенциальных участков, еще пять планируют подобрать на втором этапе проекта. На них будут возводить производственные корпуса по 20 тысяч кв. м. Суммарные вложения в 10 технопарков оцениваются порядка 24 млрд руб.

Радий Хабиров поручил правительству проработать финансово-экономическую модель реализации двух концессионных проектов.

В прошлом году «Системные концессии» заключили соглашение с министерством здравоохранения Башкирии на строительство детского оздоровительного лагеря «Шифа» в Сибае за 3 млрд руб. В 2021 году сообщалось, что в Уфе «Системные концессии» реализуют проект спортивно-образовательного комплекса имени Александра Семака также за 3 млрд руб.

ООО «Системные концессии» зарегистрировано в 2020 году в Москве. Совладельцами являются ООО «Платформа» (принадлежит дочернему предприятию ПАО АФК «Система» ООО «Система телеком активы»), Валерий Головин, Андрей Киселев и Валерий Еремин. В 2022 году прибыль составила 7,4 млн руб. при выручке 108,7 млн руб. «Системные концессии» специализируются на реализации проектов ГЧП.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте