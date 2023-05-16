«Каменскволокно» увеличило объем производства в 2,3 раза

В январе—марте 2023 года производитель химических волокон из Ростовской области АО «Каменскволокно» увеличил объемы производства продукции в 2,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

Отмечается, что предприятие продолжит наращивать объемы производства. Как пояснил господин Сорокин, помимо продукции гособоронзаказа АО «Каменскволокно» планирует в четвертом квартале 2023 года начать выпуск искусственной травы и шпагата. Ранее «Город N» сообщал, что на строительство цеха для производства этой продукции будет потрачено 1,2 млрд руб.

Кристина Федичкина