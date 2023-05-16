В Крыму линейки на последний звонок проведут только для выпускников 9-х и 11-х классов

В Крыму торжественные линейки на последний звонок проведут только для выпускников 9-х и 11-х классов. Такое решение принято в целях безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

«Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений. Это важное событие в жизни каждого школьника смогут посетить и родители»,— отметил Сергей Аксенов.

Он уточнил, что остальные ученики будут отмечать окончание учебного года в своих классах. Глава Крыма подчеркнул, что во всех школах примут необходимые меры безопасности.

Татьяна Ручкина

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