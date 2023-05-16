Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства двухлетней девочки в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об убийстве двухлетней девочки в Екатеринбурге. Как ранее сообщали в региональном СКР, 24-летний мужчина обвиняется в убийстве ребенка своей сожительницы. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней).

По версии следствия, вечером 13 мая 2023 года мужчина находился дома у своей 21-летней сожительницы вместе с ребенком. Мать девочки в это время была на работе. Когда девочка стала плакать, обвиняемый не мог ее успокоить и закрыл ей «дыхательный пути» ладонью. Через непродолжительное время он заметил, что ребенок не подает признаков жизни и позвонил в «скорую помощь».

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, мужчина во всем сознался. Официально он нигде не работал. Мать погибшей девочки работает уборщицей и подрабатывает, торгуя мороженым.

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