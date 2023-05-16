Полицейского в Петербурге заподозрили в изнасиловании 14-летней иностранки в ЦВС

Сотрудники отдела собственной безопасности МВД задержали воспитателя петербургского центра временного содержания (ЦВС) для несовершеннолетних по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах, мужчине вменяют обвинения сразу под двум статьям.

Об инциденте стало известно со слов самой пострадавшей. 14-летняя гражданка одной из стран ближнего зарубежья, помещенная в ЦВС из-за асоциального образа жизни, рассказала на профилактической беседе с сотрудниками полиции о том, что воспитатель совершил в отношении нее противоправные действия. По итогу организованной очной ставки полицейские задержали подозреваемого. Ему грозит обвинение по статьям об изнасиловании (ст. 131 УК РФ) и развратных действиях (ст. 135 УК РФ).

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