На Кубани растет заболеваемость корью

В Краснодарском крае с начала текущего года выявлено 35 случаев заболевания корью, сообщает региональное управлении Роспотребнадзора. Максимальное количество заболевших отмечено в Краснодаре и Сочи – по 11 человек, в Анапе – шесть человек. При этом за весь 2022 год на территории края корью переболели шесть человек.

В Краснодарском крае принимаются меры по недопущению распространения заболевания: в социальных объектах на входе проворится термометрия и осмотры посетителей. План по вакцинации от кори выполнен на 16%, всего в регионе планируют привить 15 тыс. человек. Сегодня мэрия Сочи опубликовала рекомендацию жителям города в ближайшее время сделать прививку от кори, так как во время курортного сезона риск заражения повышается.

Анна Перова, Краснодар