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Нетрезвый мотоциклист перевернулся в Воткинске на улице Подлесная

Днем 15 мая в Воткинске на улице Подлесная произошла дорожная авария с участием мотоцикла. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, нетрезвый 34-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

При этом на водителе не было мотошлема. В результате дорожной аварии мужчина получил травмы.

Отмечается, что ранее мужчину лишали права управления за повторное управлением транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, составлены административные материалы.

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