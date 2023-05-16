Нетрезвый мотоциклист перевернулся в Воткинске на улице Подлесная

Днем 15 мая в Воткинске на улице Подлесная произошла дорожная авария с участием мотоцикла. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, нетрезвый 34-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

При этом на водителе не было мотошлема. В результате дорожной аварии мужчина получил травмы.

Отмечается, что ранее мужчину лишали права управления за повторное управлением транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, составлены административные материалы.