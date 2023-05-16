В Краснодаре полностью восстановили движение трамваев

Движение трамваев в кубанской столице полностью восстановлено. В пресс-службе КТТУ уточнили, что они возобновили работу в 10:15.

Также частично восстановлено и движение троллейбусов. Транспорт под № 2,4,6,8,10,12 пока стоит по улице Октябрьской. «В остальной части города движение троллейбусов восстановлено»,— сообщает Telegram-канал КТТУ.

По предварительным данным, причиной локального ограничения электроснабжения стало повреждение в кабельной ЛЭП на электроподстанции «Южная». Как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, на данный момент подстанция частично перезапитана по резервной линии.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», пожар произошел 16 мая в 08:56 на улице Ставропольская. Через пять минут на место прибыли первые подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и установили площадь пожара, она составила 100 кв. м. Из-за аварии движение трамваев и троллейбусов в центре Краснодара было парализовано.

Андрей Пугачев

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