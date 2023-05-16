«Победа "Милана" вполне реальна»

16 мая станет известен финалист главного клубного чемпионата Европы. На поле встретятся две итальянские команды из одного города — «Интер» и «Милан». Первую встречу «Интер» выиграл со счетом 2:0. По мнению букмекеров, в сегодняшнем матче он также является фаворитом. Есть ли еще шансы у «Милана», разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Коэффициент, с которым можно поставить на выход «Интера» в финал, всего 1,04. При этом пари на выход «Милана» в «Лиге ставок» можно заключить с коэффициентом 12. Это значит, что, с точки зрения букмекеров, шансы команды Стефано Пиоли ничтожны.

При этом победа «Милана» в сегодняшнем отдельно взятом матче вполне реальна. Так считают аж 15% клиентов «Лиги ставок», несмотря ни на что. Возможно, многих привлекает коэффициент на победу клуба — 3,75. К тому же из стана команды приходит позитивная информация. Мол, атакующий полузащитник Рафаэль Леау тренировался в общей группе и теперь может сыграть, а для «Милана» этот игрок важен, считает футбольный эксперт, тренер Андрей Талалаев: «"Милан" без Леау другой. Если он выйдет на поле, это будет интереснейший матч».

Пока не понятно, в каком состоянии Леау, букмекеры готовят поклонников футбола к тому, что сегодня на поле будут другие герои. «Лига ставок» предлагает заключить спецпари на то, что в матче забьют чемпионы мира — аргентинец из «Интера» Лаутаро Мартинес и француз из «Милана» Оливье Жиру. Коэффициент на такой исход 10. Правда, рассчитывать на большое количество голов в матче все же не стоит.

«Интер», возможно, попробует оборонять преимущество в два мяча, а «Милан» забивает слишком мало. В последних девяти матчах в сетку влетело лишь восемь мячей. К тому же он потерпел поражение в национальном чемпионате от не самого сильного клуба «Специя». Так что ждать чудес от «Милана» не нужно, уверяет болельщиков Георгий Черданцев, который будет комментировать сегодняшний матч: «"Милан" играет практически без состава. Я считаю, что Пиоли — гениальный тренер. Из этой команды выжимают максимум. Полуфинал Лиги чемпионов — это выдающийся успех для этой команды».

И все же, несмотря на логику и букмекерские расклады, варианты, какими бы фантастическими они на первый взгляд ни казались, у «Милана» есть. Один из таких сценариев предложил футбольный аналитик Константин Клещев: «Здесь трудно не согласиться с букмекерами, которые отдают предпочтение "Интеру". Но, с другой стороны, это дерби, а в дерби возможно все. И представим на секунду, что "Милан" забивает быстрый гол. Выдержит ли "Интер" давление дальше, сумеет ли он совладать с нервами? Тут, я думаю, уже никакие букмекеры ничего предсказать не смогут».

Но даже если произойдет нечто столь невероятное, выиграть Лигу чемпионов «Милану» все равно не по плечу. Коэффициент на такой исход в «Лиге ставок» запредельный — 30. Победу «Интера» можно взять за 4, «Реала» — за 5,5, а «Манчестер Сити» — за скромные 1,7. Причем в финале все возможно, уверен Владислав Радимов, только вот, по мнению эксперта, финалистов можно назвать уже сейчас: «Итальянские команды точно могут совершить все что угодно в одном матче и, зная их игру в обороне, использовать свой шанс.

В этой паре точно фаворит "Интер", и я думаю, что нас ждет финал "Манчестер Сити"—"Интер"».

Но официально двух финалистов мы узнаем лишь 17 мая поздно вечером после ответного матча «Манчестер Сити»—«Реал». Сегодня же ждем встречу «Интер»—«Милан» в 22:00.