Суд обратил в доход государства взятку Александру Глушкову на 2,4 млн рублей

Балахнинский городской суд по иску прокурора обратил в доход государства 2,4 млн руб., которые бывший глава местного самоуправления (МСУ) Балахнинского района Александр Глушков получил в виде взятки квартирами в 2015 году. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Александра Глушкова и его брата Владимира, бывшего депутата районного земского собрания, осудили в 2021 году. Их признали виновными в мошенничестве с реконструкцией автостанции в Балахне и взяточничестве. Первого приговорили к 11, второго – к десяти годам колонии строгого режима со штрафом 100,5 млн руб.

Эпизод со взятками связан с двумя однокомнатными квартирами, которые Александру Глушкову передала компания «Волжский дом» за помощь в получении заказа на муниципальное строительство. Недвижимость оформили на сына и супругу главы МСУ.

Теперь по иску прокурора суд признал ничтожной сделку по приобретению квартир и взыскал с Александра Глушкова 2,4 млн руб., вырученные от продажи жилья.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Анастасия Еремина