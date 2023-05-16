Путин назначил послом в Ватикане экс-постпреда РФ при Совете Европы Солтановского

Президент Владимир Путин освободил от должности посла России в Ватикане Александра Авдеева. На его место назначен Иван Солтановский, который ранее был постпредом РФ при Совете Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Permanent Representation of the Russian Federation to the Council of Europe Фото: Permanent Representation of the Russian Federation to the Council of Europe

Соответствующие указы опубликованы на портале правовых актов. С чем связано увольнение господина Авдеева, не уточняется. Его также освободили от должности представителя РФ при суверенном Мальтийском ордене.

15 марта 2022 года Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день Комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении России из организации. В ноябре Владимир Путин освободил господина Солтановского от должности постпреда РФ при СЕ, так как российское постпредство при организации прекратило работу.

Лаура Кеффер