В Ярославле хотят ремонтировать дворы за счет бюджета 2024 года

В Ярославле за месяц определят 38 дворов, которые могут отремонтировать в 2023 году за счет средств бюджета 2024 года. Об этом представители мэрии заявили на общегородском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт двора в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ремонт двора в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По проекту «Наши дворы» в Ярославле в 2023 году отремонтируют 38 дворовых территорий, в которых пройдет благоустройство. В мэрии предлагают составить список еще из 38 дворов, работы по благоустройству которых будут профинансированы за счет средств бюджета 2024 года.

«Сейчас появилась возможность за счет средств 2024 года начать опережающими темпами эту работу. У нас есть 4 двора, которые на корсоветах утвердили, как следующие после тех, которые реализуются в 2023 году. Нам ничего не мешает пройти экспертизу и выставить на торги с учетом оплаты выполненных работ в 2024 году»,— заявил на общегородском совещании заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

В течение двух недель в мэрии хотят провести собрания с жителями дворов, которые претендуют на ремонт, а потом утвердить резервные списки на координационных советах в каждом районе города.

Андрей Иванов