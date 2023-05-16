Четверых жителей Анапы подозревают в покушении на убийство полицейского

В Анапе четверо злоумышленников подозреваются в подготовке убийства полицейского, организованного по мотивам политической и идеологической ненависти, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По данным СМИ, задержанные имели отношение к движению «Граждане СССР», признанному экстремистским и запрещенному в РФ.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, четверо жителей Анапы намеревались убить участкового уполномоченного, который неоднократно штрафовал их за противоправную деятельность.

Операция по задержанию членов преступной группировки была разработана сотрудниками ФСБ, полиции и военной контрразведки. Злоумышленники встретились с «киллером», роль которого сыграл сотрудник правоохранительных органов, и предали ему канистры с зажигательной смесью, а также данные о возможной жертве.

Затем сотрудники правоохранительных органов вывезли в безлюдное место старый автомобиль, сожгли его и сделали фотографии. При передаче доказательств якобы совершенного убийства злоумышленники были задержаны.

Анна Перова, Краснодар