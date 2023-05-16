Свыше 150 млн рублей субсидий из нижегородского бюджета получит «Водолет»

Региональная компания по развитию скоростного судоходства «Водолет» в 2023 году получит увеличенный объем субсидий для организации пассажирских речных перевозок. Так, на перевозки судами на подводных крыльях в бюджете Нижегородской области запланировано 91,9 млн руб. Для сравнения, в 2022 году «Водолет» использовал чуть более 80 млн средств господдержки, без которой его деятельность пока убыточна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Еще 63,3 млн руб. из казны выделено на возмещение затрат по приобретению судов на подводных крыльях – в прошлом году на эти цели было потрачено 43,3 млн. Этой субсидией Нижегородская область и «Водолет» оплачивают договоры лизинга с ГТЛК по приобретению двух новых «Метеоров 120 Р» (стоимость судов составляет 410 млн и 455 млн руб. соответственно).

В судоходной компании, бюджетные расходы на которую растут, обещают в этом году перевезти не менее 80 тыс. пассажиров по Волге и Оке (на 12 тыс. человек больше) и открыть новые речные направления в Дзержинск, поселок Память Парижской Коммуны, Васильсурск и Кстово. Два новых «Метеора» должны начать ходить в Муром, Казань, Кинешму, Плес, Кострому и Ярославль. Также в текущую навигацию планируется запуск речного трамвая «Соталия» на прогулочно-экскурсионных маршрутах.

Иван Сергеев