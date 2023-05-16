Ретейлер «Магнит» планирует запустить новый проект под названием «Магнит маркет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы постоянно ищем новые ниши для развития бизнеса, стремясь покрыть максимум покупательских миссий своих клиентов в различных каналах. Проект "Магнит маркет" — пример такого подхода»,— отметили в компании. Однако подчеркнули, что детали проекта смогут раскрыть позже.

16 мая «Ведомости» сообщили, что несколько дней назад «Магнит» разместил в своих соцсетях рекламный ролик о «современном маркетплейсе» под названием «Магнит маркет». Позже компания его удалила. В ролике шла речь о доставке в течение трех часов не только продуктов питания, но и товаров для дома и дачи, бытовой техники, а также косметики и средств для ухода, аксессуаров для спорта и отдыха, мебели и других товаров.

Татьяна Ручкина

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