Продажи НефАЗа в апреле выросли на 67%

НефАЗ в апреле 2023 года реализовал 192 новых автобуса, что на 67% больше, чем годом ранее. Об этом сообщило агентство «Автостат».

НефАЗ сохранил место в тройке лидеров среди марок на отечественном рынке автобусов, поднявшись на второе место. Возглавляет рейтинг традиционно ПАЗ, чьи продажи составили 597 автобусов. Третье место занимает ЛиАЗ (186 единиц).

За первые четыре месяца 2023 года продажи НефАЗа составили 550 автобусов, что на 2,5% меньше, чем за год до этого. Здесь компания заняла третье место на отечественном рынке автобусов. Возглавил рейтинг также ПАЗ с 2,6 тыс. единиц. ЛиАЗ стал вторым с 751 единицей.

"Ъ-Казань"